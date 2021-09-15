الملك : أهمية تفادي الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

وأكد جلالة الملك، خلال لقائه في نيويورك، الثلاثاء، عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية، أهمية البناء على المواقف الإيجابية للولايات المتحدة والاهتمام الدولي لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد جلالته على أن لا بديل عن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دعم المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدا أهمية تفادي أية إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار.

وأكد جلالته ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، مشددا على أن الأردن مستمر بحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وسفيرة المملكة في واشنطن دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود.