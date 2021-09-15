المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إضافية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء، فى خطاب "حالة الاتحاد" السنوى فى البرلمان الأوروبى، إن مشاهدة الأحداث التى مر بها أفغانستان كانت مؤلمة جدا لعوائل العسكريين القتلى وذويهم، مضيفة: "علينا التفكير فى الطريقة التى يمكن أن تنتهى بها هذه المهمة بشكل مفاجئ، وهناك مسائل مقلقة جدا سيتعين على الحلفاء معالجتها داخل حلف شمال الأطلسى".

وأعلنت فون دير لاين عن تقديم الاتحاد الأوروبى مساعدات إنسانية إضافية على المدى القصير بقيمة 100 مليون يورو إلى أفغانستان، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد بغية احتواء خطر المجاعة القائم فى هذا البلد وتجنيبه أزمة إنسانية.

وتابعت: أن الاتحاد سيحدد حزمة دعم جديدة أوسع نطاقا إلى أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة.