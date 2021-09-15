العراق.. اعتقال 5 إرهابيين فى السليمانية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صدر عن مديرية الاستخبارات أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات وأمن السليمانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية تمكنت من القبض على خمسة عناصر إرهابية خلال تواجدهم فى محافظة السليمانية، وصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة(1/4) إرهاب من محكمة تحقيق كربلاء".
وتم القبض على المتهمين وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية وتوجيهات عليا بشأن تكثيف الجهد الاستخباراتى لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.
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