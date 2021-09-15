سفيرة أفغانستان فى فيينا تنفى طلبها اللجوء: أمثل الشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وقالت بختارى، فى تصريحات لها اليوم الأربعاء، إنها تريد أن تواصل عملها كسفيرة لبلادها ولديها بالفعل "بعض الخطط" للفترة القادمة، مشيرة إلى أنها تحب النمسا وقد تعود إليها كسائحة.
وأضافت أنها حتى الآن سفيرة شعب أفغانستان فى النمسا، وأنها تمثل ملايين الأشخاص الذين ليس لهم صوت فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أنها لا تعترف بحركة طالبان فى السلطة، ولكنها لن تستقيل إلا بعد الاعتراف الدولى بحركة طالبان معتبرة أنهم جماعة إرهابية.
وذكرت السفيرة أنها تتفق مع وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالنبرج فى قوله أنه يجب الحكم على حركة طالبان من خلال أفعالهم، معتبرة أنهم "لا يقدمون لنا أى أمل"، مضيفة " لقد غيرت طالبان استراتيجيتها لكن أهدافها هى نفسها التى كانت عليها قبل 20 عامًا".
وقالت "بختارى" إنها تتوقع موجة قوية من اللاجئين من بلادها، مبررة ذلك بأن الوضع الأمنى متدهور بشكل كبير فى البلاد وأن الشعب الأفغانى بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية ودعم دولى.
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