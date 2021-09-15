طرق الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية بالمملكة

طرق الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية أطلقت المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية، حرصا منها علي توفير الوقت والجهد للمواطنين، وصندوق التنمية العقارية من اهم الخدمات، التي يبحث عنها الكثير، وهي خدمة مميزة تتضمن العديد من المزايا المرتبطة بها، وصندوق التنمية العقارية تأسس ليس بغرض الربح، بل لأغراض تنموية تعمل علي تنمية المجتمع، ويساعد الصندوق في تنمية الاستثمار، ثم بالإضافة إلي توفير فرص تملك وحدات سكنية للشباب، ودور تمويلي في مختلف مدن ومناطق المملكة، ويقوم الصندوق العقاري بمنح قروض وتمويلات متنوعة للمواطنين المستفيدين من الصندوق، ثم انه يقدم العديد من الخدمات، الحصول علي استشارة من خلال خدمة المستشار العقاري، وإصدار الفواتير بشكل دوري، الاستعلام عن صندوق التطوير العقاري، الحصول علي نسخة من الصكوك، وطلبات الإفراج عن الحزب، وغيرها من الخدمات التي توفر الجهد علي المواطنين، أما القرض العقاري فهو قرض تم الإعلان عنه. طريقة الحصول على دعم برنامج سكنى بالمملكة العربية السعودية

طرق الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية

يمكنك إجراء عملية استعلام باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، اتبع الخطوات:

الدخول للموقع الرسمي الخاص صندوق التنمية العقارية الإلكتروني. ثم من الصفحة الرئيسية الضغط علي الخدمات الإلكترونية. اختار خدمات المواطنين من بين الخيارات أمامك. ثم اختيار اعرف دورك. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك في المكان المحدد. من خانة البحث، وانتظر قليلا حتي البحث وإظهار المعلومات أمامك.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

تعتبر خدمة الاستعلام بالسجل المدني، من افضل الخدمات، وتمم الخدمة بالخطوات التالية:

الدخول للموقع الإلكتروني بصندوق التنمية العقاري. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، في المكان المطلوب. ادخل رمز التحقق الذي أمامك علي الشاشة. قم باختيار استعلام عن صندوق التنمية العقاري، بالسجل المدني. تعبئة البيانات المطلوبة، في أماكنها الصحيحة، وكتابة السجل المدني. ثم تظهر تفاصيل الطلب إذا كان تم قبوله أو رفضه.

خدمات عامة، وخدمات للمواطنين. ثم المؤسسات المالية المدعومة. تحديث البيانات الشخصية. إصدار الفواتير علي أساس منتظم. ثم إصدار إيصالات الدفع، والإفراج عن الطرف. تقديم الاستشارات، المستشار العقاري. حاسبة الدعم، اعرف دورك، الكفالة، طلب صرف دفعة، إنشاء حساب. مبادرة قروض السكن للخدمة العسكرية. الحصول علي صورة الصك، خدمات الموردين والموظفين، خدمات وزارة الإسكان.

الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية العقاريةرقم صندوق التنمية العقاري الموحد

تم تخصيص صندوق التنمية العقاري بالمملكة، رقم موحد يتم من خلاله استقبال جميع الاستفسارات، والاقتراحات والشكاوى من قبل المواطنين، والراغبين من الاستفادة من خدمات الصندوق، والرقم هو 199088 .

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