سعر iPhone 13 الايفون الجديد ايفون ١٣ بالسعودية واحصل عليه أولا بهذه الطريقة

طرحت شركة آبل الثلاثاء 14 سبتمبر سعر iPhone 13 – ايفون ١٣ وسط احتفاء كبير من محبي هواتف آبل الأمريكية، وطورت الشركة الكثير من الخصائص في الهاتف وكذلك حدثت في شكله وغيرت في أماكن الكاميرات الرئيسية، فبدلًا من أن يكونوا تحت بعضهما في آيفون 12 – iPhone 12 أصبحوا الآن مائلين، وأطلقت الشركة أيضا آيباد ميني – iPad mini والذي احتواء على خاصة جديدة في الكاميرا وهي تعديل وضعها أوتوماتيكي عند تصوير الفيديو لتشمل دخول شخص جديد في الكادر.

سعر iPhone 13 الايفون الجديد ايفون ١٣ وطريقة حجزه

أعلنت أكثر من جهة في السعودية فتحها باب الحجز يوم 17 سبتمبر للهاتف الجديد وأشقائه ايفون 13 برو ماكس وايفون 13 برو، وفيما يلي هذه الجهات:

شركة stc

وفي الوقت نفسه شركة زين السعودية لاستلام الهاتف قبل الجميع في السعودية.

وأيضا شركة اكسترا السعودية لبيع الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية بالتجزئية من ضمن الجهات التي يمكن حجز الهاتف من خلالها

كل ما عليك هو متابعة هذه الشركات يوم 17 القادم وحجز الهاتف مقدمًا قبل طرحه رسميًا بالأسواق السعودية.

سعر iPhone 13 الايفون الجديد

3375 ريال سعودي لمساحة الـ128 جيجا

وفي الوقت نفسه سعر ايفون 13 برو الـ 128 جيجا هو:

3700 ريال لمساحة الـ 128

وأيضا سعر آيفون 13 برو ماكس هو:

4200 ريال لمساحة الـ 128 جيجا.

ملحوظة: هذه الاسعار قد تزيد بعد دخول السعودية تطبق الشروط والأحكام وهي مبنية على الأسعار التي طرحها آبل لهواتفها الجديدة.

مزايا آيفون 13 الاستثنائية

معالج آيفون 13 أقوى في الأداء من معالج آيفون 12 بمقدار النصف تقربيًا.

يحتوي الهاتف على تشكيلة الوان رائعة وفي الوقت نفسه طرحت آبل الايفون الجديد بلون وردي خلاب.

الهاتف يحتوي على مضاد للصدمات على الشاشة يقيه الصدمات ويجعله منيع نسبيًا أمام الخدوش.

وفي الوقت نفسه نالت الكاميرا في آيفون 13 برو ماكس تحسينات جبارة تتمثل في توسعة العدسات الخلفية لإغراق الصور في التفاصيل التي تزيد من جمالها.

رفع قوة البطارية في هاتف آيفون 13 برو ماكس وأصبح حوالي 4000 ميللي امبير.

وضع ميزة خالية في بعض اصدارات سلسلة ايفون 13 وهي خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية بدون وسيط ولكن ليس طوال الوقت وإنما في أوقات الطوارئ فقط.