رابط معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة السودانية الإلكتروني

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 ينتظر جميع الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الشهادة الثانوية خلال الساعات القادمة حتى يطمئن جميع أولياء الأمور والطلاب لمعرفة النتيجة خاصة أن في الفترة الأخيرة ازداد البحث بشكل كبير لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية. حيث أكدت بعض المصادر المسؤولة أنه خلال فترة قصيرة سوف يتم الانتهاء من مراجعة جميع اختبارات الطلاب والطالبات، وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية حتى يتمكن الجميع من الاطمئنان على النتيجة.

بعد إنتهاء جميع الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية ينتظر الجميع أن تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية الإعلان عن ظهور النتائج، حيث أكدت بعض المصادر الموثوقة أن اللجان اقتربت على الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات الخاصة بالطلاب سوف يتم في القريب العاجل رفع الدرجات على الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم السودانية لكي يتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج.

أكدت بعض المصادر المسؤولة من داخل وزارة التعليم السودانية أن نسبة النجاح في هذا العام سوف تكون مرتفعة و اللجان الإلكترونية أوشكت على الانتهاء من تصحيح جميع اختبارات جميع الطلاب، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عنها خلال الساعات القادمة لكي يتمكن أولياء الأمور ج والطلاب من الاطمئنان على نتائج أولادهم، ونتمنى لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني التابع لوزارة التعليم السودانية أو من خلال موقع الحكومة السودانية الالكترونية للاطلاع على نتيجة الشهادة الثانوية 2021 ولكن لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لظهور النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

www.moe.gov.sd

حيث قام المدير التنفيذي لوزارة التربية والتعليم السودانية بالتأكيد أنه خلال فترة قصيرة سوف يتم الاعلان عن ظهور النتائج، وأكدت الوزارة تعمل بأعلى كفاءة من خلال التعاون مع بعض الجهات المختصة الفنية للإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، ولكي تسهل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة دون وجود أي مشاكل على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بعد ظهور النتائج بشكل رسمي.