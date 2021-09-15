رابط التقديم في منصة إحسان الخيرية يعتبر من الروابط الهامة لأن هذه المنصة من المنصات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدمات مميزة إلى المواطنين، وسوف نتعرف على أهم خدمات هذه المنصة.

منصة إحسان الخيرية

تعتبر من المنصات الموثوق فيها والرسمية التي تم إطلاقها حتى تتمكن من أن تستثمر البيانات، وتقوم بعمل المنظمة الفعال من خلال القطاع الخاص والحكومي.

وهذه المنصة هدفها هو الأعمال التنموية الخيرية، وتمتاز بأنها تعمل من خلال السرعة والشفافية والأمانة الكبيرة، وتوفر فرص التبرع إلى المستحقين.

رابط التقديم في منصة إحسان الخيرية

يستطيع الأفراد بالمملكة العربية السعودية أن يقوموا بتسجيل دخول إلى منصة إحسان الخيرية من خلال الرابط الخاص بها وهو ehsan.sa/auth/register والذي ينتقل بالأفراد إلى الصفحة المخصصة للمنصة حتى يدخلوا البيانات الخاصة بهم، ويقوم بعملية التسجيل في المنصة بنجاح.

كيفيه التسجيل في منصة الاحسان الخيرية

هناك مجموعة من الخطوات يتم اتباعها حتى يتم التسجيل في منصة إحسان الخيرية وأهمها:

قم بالدخول إلى الرابط المباشر لمنصة إحسان الخيرية.

يتم الضغط على التسجيل ونجده في الصفحة من الناحية العلوية.

بعد الضغط نجد تظهر الصفحة الجديدة لعملية التسجيل.

اضغط على إنشاء حساب.

ينتقل بسرعة إلى إدخال البيانات وأهم هذه البيانات هي الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال السعودي ورمز التحقق.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات في أماكنها نضغط على إنشاء حساب جديد.

وهنا يكون قد تم التسجيل في منصة إحسان.

قم بالدخول إلى منصة إحسان الخيرية.

اضغط على تبرع الآن.

تستعرض جميع المشروعات المتاحة للتبرع.

يختار المشروع المراد التبرع له.

يتم الضغط على جميع التفاصيل حتى تظهر المعلومات حول المشروع الذي يتم التبرع له.

قم بإدخال مبلغ التبرع بالريال السعودي.

يتم ادخال جميع البيانات مثل اسم المرسل واسم المهدي إليه ورقم الهاتف الجوال.

ثم اضغط على تبرع الآن.

بيانات الدفع يتم إدخالها سواء كانت مستر كارد أو فيزا كارد أو مدى.

اضغط على إتمام عملية التبرع ثم انتقل إلى صفحة البنك.

وهنا يكون قد تمت عملية التبرع بنجاح.

خطوات التبرع في الحملة الوطنية للعمل الخيري

تحدثنا في هذا المقال عن رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية وتعرفنا على هذه المنصة والرابط الخاص بها، وكيفية التسجيل في المنصة والخطوات التي يتم من خلالها التبرع للعمل الخيري.