من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

دوت الخليج :- بعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي في لبنان، شكل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة ضمت 23 وزيرا ووزيرة واحدة، فمن هي وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وما علاقتها بتركيا؟

وحسب السيرة الذاتية لرياشي ذات الـ61 عاما، فإنها عقيلة السفير بطرس عساكر وشغلت مناصب عدة في وزارة الخارجية والمغتربين، منها سفيرة في وزارة الخارجية والمغتربين بدءا من مايو 2021، مديرة مكتب وزير الخارجية والمغتربين (مايو 2012 وحتى سبتمبر 2020)، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين (فبراير 2018 - أغسطس 2020)، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف (يوليو 2007 - سبتمبر 2017).

وتولت منصب قنصل لبنان العام في إسطنبول بين 2002 و2003 وكلفت مستشارة في سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي ومنظمة فرسان مالطا بين 1992 و2000.

وشغلت منصب رئيسة فرع الشراكة الأورومتوسطية، وزارة الخارجية والمغتربين 2003 – 2007، ورقيت إلى رتبة سفير في يوليو 2003.

وهي حاصلة على شهادة في التاريخ والجغرافيا عام 1982 من جامعة القديس يوسف في لبنان وشهادة في العلوم السياسية والإدارية عام 1981 من الجامعة ذاتها.

وأحدث تعيين الرياشي سيدة وحيدة في الحكومة اللبنانية بلبلة في الأوساط الشعبية والمجموعات المدنية.

وقد أعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن "خيبتها لاستبعاد السيدات من المشاركة في التشكيلة الحكومية باستثناء حقيبة وزارية واحدة"، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم 6 وزيرات.

وسبق لوزيرتين أن شغلتا حقيبتي وزارة التنمية الإدارية، وهما مي شدياق وعناية عز الدين، في حكومتي الرئيس سعد الحريري.

وقالت رياشي، في واحد من تصريحاتها: "وضع لبنان الصعب يحتاج عملا دؤوبا ووحدة الوزراء وتكافلهم للخروج من المآسي التي نعيشها"، معتبرة أن "كلمة ميقاتي كانت في مكانها وتختصر وجع الشعب الموجوع".

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام