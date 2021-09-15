السيسي: نرفض التدخلات الخارجية في العراق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض بلاده كافة التدخلات الخارجية بالعراق، مؤكدا على أهمية الانتخابات البرلمانية العراقية.

وخلال استقباله رئيس البرلمان العراقي، أكد الرئيس المصري رفض القاهرة لكافة التدخلات الخارجية بالعراق.

كما أكد السيسي على أهمية الانتخابات البرلمانية العراقية في رسم ملامح المستقبل وتقوية مؤسسات العراق.

وشدد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على ضرورة "الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وجدد السيسي التأكيد على "استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كل المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي".

كما أكد السيسي "استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي".