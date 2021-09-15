بكاء لاعب الأهلي بعد إعلان "نهاية الرحلة"

بعد إعلان رحيله عن النادي الأهلي المصري، تأثر المدافع الدولي المصري سعد سمير ولم يتمالك دموعه، في وداعه الزملاء في "القلعة الحمراء".
وأظهرت لقطات فيديو بكاء المدافع سعد سمير متأثرا برحيله عن الأهلي، بعد إعلان الأخير رحيله عن النادي.
ووافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الممتازة، لمدة موسمين.
وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.
وفيوتشر هو ناد مصري كان يعرف باسم كوكاكولا، وصعد الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية، لتعلن شركة فيوتشر للاستثمارات والتسويق الرياضي الاستحواذ على الفريق في سبتمبر 2021، وتغيير اسمه.
ومنح مسؤولو الأهلي سعد سمير حرية الرحيل عن النادي، سواء بشكل نهائي أو الإعارة لأي ناد خلال الموسم الجديد، بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، تقديرا لدوره مع المارد الأحمر كأحد قادة القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادي الأهلي.
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