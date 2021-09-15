الدفاع الجزائرية: القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الوطنى الشعبى، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 سبتمبر، نفذت العديد من العمليات التى تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن بالبلاد.

كما أضافت الوزارة، فى بيانها، أن قوات الجيش الوطنى الشعبى، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمى الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ12 قنطارا و63 كيلو جراما من المواد المخدرة و500 جرام من الكوكايين، فى حين تم القبض على 15 تاجر مخدرات، وضبط 19 ألفا و471 قرصا مخدرا خلال عمليات مختلفة عبر النواحى العسكرية الأخرى.

فى سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الجزائرية الوطنية لـ (354) شخصا كانوا على متن قوارب، فيما تم القبض على 32 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والوادى والأغواط.