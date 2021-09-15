تمويلك بإيداع نقدى خلال دقائق بدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح

تمويلك بإيداع نقدى خلال دقائق بدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة المتاحة لموظفي القطاع الحكومي المدنى أو العسكرى ، ولموظفي القطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل نقدى كاش وفورى للمواطنين بالمملكة بأقل هامش ربح وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما تتيح منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين إمكانية تقسيط مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية مجدولة ومريحة، تتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

تمويلك بإيداع نقدى خلال دقائق بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل نقدى بالتقسيط الميسر وبدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية المتميزة المتاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث تقدم منصة سلفة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية مقابل سداد الفواتير أو القيام بتحسينات في المنزل أو السفر أو أي أمر طارئ أخر يحتاج إلى تمويل شخصي عاجل بشروط غير معقدة ، كما تتيح منصة سلفة للعملاء إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال تقديم طلب علي الموقع الإلكتروني الرسمي لسلفة على الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

قرض نقدى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يتميز تمويل منصة سلفة بأقل هامش ربح. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من تمويل منصة سلفة بأقل راتب شهري. تتيح منصة سلفة الإلكترونية للعميل من خلال هذا المنتج إمكانية الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. إيداع نقدي فورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي زيارة أحد مكاتب منصة سلفة للاستفادة من التمويل الشخصي ، حيث تتيح سلفة للعميل إمكانية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة علي الإنترنت. منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية إلكترونية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي مصرح لها بتقديم منتجات التمويل الشخصي تحت أنظمة التمويل المحددة في المملكة العربية السعودية.

حددت منصة سلفة الإلكترونية رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي سلفة ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة النموذج بجميع البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

يشترط للاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة.

الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ، يمكنه الاستفادة من تمويل سلفة بأقل راتب شهري.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب ألا تقل عن 3 أشهر ، للاستفادة من التمويل الشخصي.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب .

رابط التقديم على طلب تمويل سلفة بدون تحويل الراتب والشروط العامة للاستفادة من التمويل