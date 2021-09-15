الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الطلب أو رقم الهوية والذي يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين والشباب حيث يقدم لهم الصندوق العقاري استعلام عن حالة الطلب الكثير من الخدمات وخصوصا الشباب الذين يريدون شراء مسكن أو الاستفادة من القروض التي يمنحها لهم برنامج القرض العقاري ومشروع سكني كما يقدم لكم البرنامج حلول أضافية للتقسيط المرن للقروض العقارية وتخفيض الدفعة المقدمة في بداية التعاقد لذا سوف نشرح لكم الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية من خلال الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الطلب

تسعي وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع الصندوق العقاري للتنمية لتوفير وحدات سكنية جاهزة للسكن والمعيشة في مختلف مدن ومحافظات المملكة ولتوفير المسكن المناسب للشباب وأرباب الأسر الباحثون عن منزل سواء للزواج أو للمأوى كما يقدم لهم الصندوق برنامج سكني لدعم أنشاء المشروعات السكنية أو أعطاء القروض بالتقسيط لتوفير احتياج المواطنين في شراء المسكن الملائم لهم ولاحتياجاتهم.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

أليكم الآن خطوات الاستعلام الشامل الصندوق العقاري للتنمية برقم الطلب أو رقم الهوية أو برقم السجل المدني عبر بضع خطوات بسيطة نرجو اتباعها للاستفادة من الخدمات الكثيرة التي يقدمها لكم صندوق التنمية الاجتماعية وهي كالاتي :

تسجيل الدخول عبر صندوق التنمية العقارية السعودية.

ثم نقوم بالضغط علي الاستعلام الشامل من الصفحة الرئيسية.

ومنه نقوم باختيار خدمة استعلام حاله طلب صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني .

ثم نقوم بكتابة اسمد المستخدم الخاص بك.

ثم نقوم بكتابة رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية.

ثم نضغط علي زر بحث.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

ننشرك لكم الآن رابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الطلب أو رقم السجل المدني والذي من خلاله سوف يتم الاستفادة من الأنظمة والبرامج المتعددة التي يقدمها لكم صندوق التنمية العقارية فبعد الضغط علي زر عرض سوف تظهر لك صفحة بها حاله الطلب المقدم من قبلكم كما يمكنكم تقديم طلبات للقروض السكنية الشخصية أو اختيار التقديم علي شغل وحدات سكنية جاهزة كما يمكنكم الاستعلام عن برنامج سكني والاستفادة من الحلول الإضافية المقدمة من قبل البرنامج.