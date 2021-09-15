السعودية.. تبرع بن سلمان يزيد مدخرات منصة إحسان الخيرية إلى مليار ريال سعودي

السعودية.. تبرع بن سلمان يزيد مدخرات منصة إحسان ، لقد تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بحوالي عشرة ملايين ريال سعودي إلى منصة إحسان الخيرية حتى يصبح مدخرات المنصة مليار ريال سعودي من التبرعات، وأكدت أحد وكلات الأنباء الرسمية في المملكة العربية السعودية “واس” أن ولي عهد المملكة السعودية قدم تبرع سخي جداً للمنصة حتى يكون باستطاعتها تقديم الكثير من الأعمال الخيرية للفقراء والمحتاجين بالسعودية، حيث أن المملكة تسعى دائماً للعطاء والوقوف بجوار المواطنين الغير قادرين عبر الدخول إلى المنصة الخيرية.

السعودية.. تبرع بن سلمان يزيد مدخرات منصة إحسان

تعتبر منصة إحسان الخيرية من أحد المنصات الخيرية التي تعمل على تقديم الكثير الخيرية التي يتم تقديمها لتسديد ديون الغارمين الذي تعرضهم إلى الدخول للسجون، وقد تم إنشاء منصة إحسان الخيرية في سنة 1442 من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتكون تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي.

كما أن الهدف من إنشاء منصة إحسان تمكن القطاع غير الربحي في المملكة والعمل على توسيع آثره، بالإضافة إلى أنها تساهم في تحفيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لجميع أفراد المجتمع وكذلك تسعي إلى التكامل مع الهيئات الحكومية المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في رابط منصة إحسان الخيرية

هناك عدة خطوات لابد الالتزام بها حتى يتمكن المتقدمين للحصول على الدعم من منصة إحسان الخيرية والتي تتمثل فيمات يلي:

أولاً يجب أن يتم الدخول إلى رابط منصة إحسان الخيرية.

بعدها يتم النقر على كلمة التسجيل.

ومن ثم القيام بإنشاء حساب جديد.

بعدها سوف تطلب المنصة كتابة البيانات الشخصية الصحيحة.

عليك بإدخال الاسم رباعي والعنوان ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة.

تأكد بعد ذلك من أن البيانات صحيحة قبل الانتهاء من التسجيل.

قم بكتابة رمز التحقق والنقر بعدها على كلمة تسجيل حساب.

ثم سيتم تفعيل الحساب من خلال البريد الالكتروني.

أهم مشاريع منصة إحسان الخيرية

تقدم منصة إحسان الخيرية الكثير من المشروعات التي يتم تمويل أموال التبرعات من أجلها ومن ضمن هذه المشاريع تقديم كفالة سنوية للأرامل الذين يواجهون ظروف مالية صعبة بعد أن فقدوا الزوج، كما أن المنصة تقدم إعانة لأسر السجناء الفقراء الذين يعانون من فقدان عائل الأسرة وبالتالي يعانون من قلة الدخل.