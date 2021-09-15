آلية قبول المشاريع في برنامج دعم ريف

بعد جائحة كورونا ظهرت أهمية المخزون الإستراتيجى والأهم من الغذاء والمنتجات الزراعية، فكان لزاما على حكومة المملكة أن تولي إهتمام خاص بدعم ريف وبدعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا، حيث تعتبر برنامج دعم ريف هو برنامج حكومي يعمل على إمداد المملكة بلمنتجات الزارعية التي تحتاجها المملكة وزيادة المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية للمملكة، حيث أكد برنامج ريف أنه يتم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئيًّا من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، وستقوم الجمعية بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع، ومن الجدير بالذكر حيث يعتبر برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة. أهداف برنامج دعم ريف: أهداف برنامج دعم ريف: حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية اهدافه كالتالي: أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي.

رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم. شروط القبول في برنامج ريف: شروط القبول في برنامج ريف: هذه الخدمة الخاصة بالأسر المنتجة المتواجدة في الريف، وإليك الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يكون مشرف مباشر أو عامل على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

محل إقامته داخل مكان المشروع.

لا يجب أن يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاث برامج فقط.

التسجيل في دعم الريف طريقة التسجيل على في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتج: احرص على الدخول إلى موقع منصة ريف الالكتروني.

اذهب إلى خيار طلب الدعم.

تقزم فيها بمليء كافة البيانات الشخصية التابعة لك.

يجب أن تقوم الآن بالنقر على كلمة تسجيل.

عليك أن تقوم بكتابة الحساب المصرفي التابع لك.

يجب أن تقوم أحد البرامج الثلاث الذي يدعمه دعم الريف.

عليك أن تقوم بوضع رمز التحقق لكي يتم إرسال. طريقة التسجيل على في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتج: الوسوم

بعد جائحة كورونا ظهرت أهمية المخزون الإستراتيجى والأهم من الغذاء والمنتجات الزراعية، فكان لزاما على حكومة المملكة أن تولي إهتمام خاص بدعم ريف وبدعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا، حيث تعتبر برنامج دعم ريف هو برنامج حكومي يعمل على إمداد المملكة بلمنتجات الزارعية التي تحتاجها المملكة وزيادة المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية للمملكة، حيث أكد برنامج ريف أنه يتم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئيًّا من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، وستقوم الجمعية بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع، ومن الجدير بالذكر حيث يعتبر برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة. أهداف برنامج دعم ريف: أهداف برنامج دعم ريف: حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية اهدافه كالتالي: أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي.

رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم. شروط القبول في برنامج ريف: شروط القبول في برنامج ريف: هذه الخدمة الخاصة بالأسر المنتجة المتواجدة في الريف، وإليك الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يكون مشرف مباشر أو عامل على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

محل إقامته داخل مكان المشروع.

لا يجب أن يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاث برامج فقط.

التسجيل في دعم الريف طريقة التسجيل على في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتج: احرص على الدخول إلى موقع منصة ريف الالكتروني.

اذهب إلى خيار طلب الدعم.

تقزم فيها بمليء كافة البيانات الشخصية التابعة لك.

يجب أن تقوم الآن بالنقر على كلمة تسجيل.

عليك أن تقوم بكتابة الحساب المصرفي التابع لك.

يجب أن تقوم أحد البرامج الثلاث الذي يدعمه دعم الريف.

عليك أن تقوم بوضع رمز التحقق لكي يتم إرسال. طريقة التسجيل على في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتج:

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