الجيش الأمريكى لمنتسبيه: التطعيم ضد كورونا أو التسريح

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش أنه من المتوقع أن يتم تطعيم جميع أفراد وحدات الخدمة بالكامل حتى الـ15 من ديسمبر، وأفراد الاحتياط والحرس الوطنى حتى الـ30 من يونيو.
أما الذين يرفضون اللقاح ولم يتقدموا بطلب إعفائهم سيواجهون الوقف عن العمل والتسريح.
وأضاف: "فى حين أن الجنود الذين يرفضون اللقاح سيحصلون أولا على مشورة من قبل القيادة ومقدمى الخدمات الطبية.. إلا أن استمرار عدم الامتثال قد يؤدى إلى عقوبة إدارية تشمل الإعفاء من الواجبات أو التسريح من الخدمة".
ومنذ أن فرض البنتاجون التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر الماضى بين صفوف قواته، ارتفعت النسبة المئوية لأفراد الخدمة العسكرية الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح إلى 83% وفقا لبيانات وزارة الدفاع.
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