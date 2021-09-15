مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الباكستانى، أنه داهم وكرا للمسلحين فى مديرية جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا المتاخمة للحدود الأفغانية، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 7 جنود، و5 مسلحين.





وبحسب "روسيا اليوم"، أصدرت حركة "طالبان" باكستان بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث وقالت إنها نصبت كمينا لقوات الجيش. وجاء فى بيان صادر عن الجيش، أن المداهمة الليلية وقعت فى مديرية جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا، وهى منطقة قبلية سابقة كانت ملاذا للمسلحين على جانبى الحدود حتى العام 2017، عندما أعلن الجيش الباكستانى أنه تمكن من تطهير المنطقة من المتمردين بعد عدة عمليات. وأكد مؤيد يوسف مستشار الأمن الوطنى الباكستانى وقوع الهجوم وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إنه يأمل ألا تسمح حكومة طالبان الجديدة فى أفغانستان لأى جماعة مسلحة ومنها طالبان باكستان المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان أو تى تى بى باستخدام الأراضى الأفغانية لشن هجمات على باكستان أو أى دولة أخرى.

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