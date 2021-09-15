مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية فى ليبيا حتى نهاية سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، أن موسكو دعمت مشروع القرار التقنى الذى قدمته بريطانيا، معربا عن سعى روسيا إلى مواصلة البحث عن حلول مقبولة لكافة الأطراف بشأن المسائل العالقة المرتبطة بمواصلة عمل البعثة.
وأوضح "بوليانسكى"، أن القرار الذى تم تبنيه يهدف إلى منح كافة الأطراف فرصة للتوصل إلى "قاسم مشترك" بشأن عمل البعثة الأممية فى المرحلة المعقدة القادمة من العملية السياسية فى ليبيا.
وأبدى الدبلوماسى دعم روسيا الثابت لجهود الأمم المتحدة وبعثها الرامية إلى إحراز تقدم فى التسوية الليبية، مشيرا إلى أن موسكو تشاطر التوافق الدولى القاضى ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورا رئيسيا فى هذه العملية.
وتابع: "أولويتنا الآن تكمن فى مساعدة الليبيين فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الموعد المحدد، أى 24 ديسمبر من العام الجارى، ويجب أن تتركز كافة جهودنا على تحقيق هذا الهدف، ونأمل بأن ذلك يمثل هدفا مشتركا لجميع أعضاء مجلس الأمن".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت بأن روسيا تهدد باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار يقضى بتمديد تفويض البعثة الأممية فى ليبيا لمدة عام، وذلك احتجاجا على النبرة التى استخدمت فى هذه الوثيقة المقدمة من قبل بريطانيا بشأ مطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتحديد دور المبعوث الأممى إلى هذا البلد.
ورفضت البعثة الروسية التعليق هذا تلك المزاعم الإعلامية.
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