أرباحه ضعف أرباح الدهب ! معدن تضاعف سعره 17 مرة تعرف عليه وعلى طرق الإستثمار به 2021، منذ عام 2019 بدء معدن يًسمى البلاديوم في منافسة الذهب، وبالفعل إستطاع البلاديوم في عام 2020 و 2021 التفوق على الذهب وتحقيق مكاسب أضعاف الذهب، على سبيل المثال خلال الأزمة الراهنة في العالم أجمع أعلى مكسب حققه الذهب هو 500 دولار في الأونصة الواحدة، لكن البلاديوم إستطاع تحقيق مكسب حوالي 1100 دولار في الأونصة الواحدة، فقد تجاوز البلاديوم أكثر من ضعف مكاسب الذهب خلال نفس الفترة، تضاعف سعر الذهب خلال عشرون عام حوالي 6 أو 7 مرات، بينما البلاديوم تضاعف حوالي 17 مرة وهو أمر غير مسبوق، لذا نتناول اليوم كل ما يخص البلاديوم وطرق الاستثمار به وأيهم أفضل البلاديوم أم الذهب!، أرباحه ضعف أرباح الدهب ! معدن تضاعف سعره 17 مرة تعرف عليه وعلى طرق الإستثمار به 2021.

أرباحه ضعف أرباح الدهب ! معدن تضاعف 17 مرة

يُعد البلاديوم أحد أفضل وأثمن المعادن المتواجدة على الأرض، وقد صُنف على أنه سلعة نادرة أكثر من الذهب، وقد تم اكتشافه في عام 1803 باللون الأبيض الفضي اللامع، يعتبر أغلب حجم الإنتاج العالمي من البلاديوم يتم استخدامه في تصنيع السيارات، وتحديداً في أجهزة تنقية عوادم السيارات المعروف بإسم صندوق الشكمان، حيث يقوم بتحويل 90 % من الغازات الضارة إلى ماء ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون، كما يتم إستخدام البلاديوم في صناعة المجوهرات، الإتصالات، الأجهزة الإلكترونية وطب الأسنان.

تطورات إرتفاع سعر البلاديوم

يرجع سبب إرتفاع سعر البلاديوم إلى ندرته حيث أن إجمالي البلاديوم في العالم 110 ألف طن فقط، وهذا ما يجعل السعر يرتفع مع زيادة الطلب، حيث يتم إستخدام 2 جرام في تصنيع الشكمان و يتم بيعها بمبلغ 417 دولار خلال عام 2017، ومن الجدير بالذكر أن سعر البلاديوم خلال عام 2001 للأونصة 168 دولار وخلال عام 2021 للأونصة 3000 دولار!.

طرق الإستثمار في البلاديوم

هناك طريقتان للإستثمار في البلاديوم الطريقة الأولى والمتوفرة في كافة الدول العربية هي التداول على البلاديوم من خلال العقود مقابل الفروقات أو من خلال سوق الفورقس، مثل الاستثمار في الذهب تماماً ولكن البلاديوم بدون تذبذبات قوية ولكن يجب تواجد عنصر الخبرة أو القدرة على التعلم، الطريقة الثانية للإستثمار هي شراء سبائك البلاديوم في وقت الإنخفاض، والاحتفاظ به لمدة زمنية متوسطة أو طويلة مثل الذهب ثم البيع في الوقت المناسب، والربح هنا هو الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع ومن الواضح أن مكاسب البلاديوم أكثر من الذهب، أرباحه ضعف أرباح الدهب ! معدن تضاعف سعره 17 مرة تعرف عليه وعلى طرق الإستثمار به 2021.