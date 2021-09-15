من إمكان بأقل راتب وبدون كفيل تمويل يصل 2 مليون ريال سعودي بالمملكة

من إمكان بأقل راتب وبدون كفيل تمويل يصل 2 مليون ريال سعودي تمويل سريع لا يتطلب كفيل ولا تحويل للراتب، تمويل شخصي من شركة إمكان، فيمكنك طلب تمويل شخصي سريع، وتمويل إضافي، فيتمكن المتقدم من طلب قرض إضافي، في حالة وجود تمويل قائم، وأهم ما يميز التمويل الإضافي من شركة إمكان أنه لا يحتاج لوجود ضامن أو كفيل، ولا تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر، وبأقل راتب 2000 ريال، فيمكنك الحصول علي تمويل، من 50 ألف إلي 2 مليون ريال، بدون فوائد لتمويل جميع المشاريع، ويعد تمويل إمكان الذي تتيحه للعميل تمويلا ميسرا ومتماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن الممكن أن يصل تمويل شركة إمكان إلى 2 مليون ريال سعودي، ثم أن الشفافية بين شركة أمكان وعملائها، نقدم تفصيلا كاملا عن مبلغ التمويل، ونسبة الربح، وفترة السداد، ومبلغ القسط الشهري.

من إمكان بأقل راتب وبدون كفيل تمويل يصل 2 مليون ريال سعودي

هناك شروط للحصول على التمويل من إمكان، بدون كفيل وبأقل راتب ، من شركة إمكان بالمملكة:

راتب العميل ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي. ثم توفير تقرير سمة السعودي. فتح حساب للعميل بمصرف الراجحي. لا يقل سن العميل عن 20 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة. ثم يكون سعودي الجنسية.

تتيح شركة إمكان تمويلا ميسرًا للمشروعات لكل الجنسيات.

التمويل الشخصي متاح لكل القطاعات بالمملكة. إمكان خاضعة لرقابة وأشراف البنك المركزي السعودي. تدم حلولا تمويلية للعملاء. ثم إمكانية التمويل الإضافي. لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا يشترط وجود ضامن، وبأقل راتب. ثم يصل مبلغ التمويل 2 مليون ريال سعودي، للعاملين بالقطاع الحكومي. أما القطاع الخاص يصل التمويل 1500000 ريال سعودي. تمويل بأقساط ميسرة تبدأ من 12 شهر وتصل إلي 60 شهرا. يتم إيداع المبلغ في حسابكم، فور صدور الموافقة في مدة سريعة.

مميزات التمويل من إمكانطريقة الحصول على تمويل إمكان الفوري

يمكن الحصول العميل علي التمويل، لدي شركة إمكان للتمويل بالمملكة، من خلال زيارة اقرب فرع من فروع الشركة، أو من خلال تحميل تطبيق إمكان للتمويل، ثم تعبئة نموذج طلب التمويل عن طريق التطبيق إلكترونيا، وأيضا للاستفسار وسيلة اتصال هاتفي، ممكن التواصل من خلال الاتصال علي الرقم 920011038.