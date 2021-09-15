التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروطه

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يتم البحث عنه من الكثيرين، للأهمية الكبيرة لراتب الضمان الاجتماعي الجديد، فيتساءل الكثيرين عن كيفية التسجيل، وأهم الشروط اللازمة لهذا التسجيل، وهذا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحكومة السعودية، ومن خلال هذا التسجيل يتم الحصول على معاش من الضمان الاجتماعي، وتلك المساعدات للأسر المتعففة، والغارمين، وتشمل الأسر الأشد احتياجا، وهذا ضمن مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة السعودية، والعالم أجمع، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من المساعدات للشعب السعودي، لإعانته على الظروف المعيشية الصعبة التي بها المملكة، ولابد من توافر شروط للحصول على تلك المساعدة، وخطوات يجب اتباعها، ومن خلال موقعنا سنحاول أن نوضح كل ما يتعلق بهذا التسجيل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

ويتم التسجيل للحصول على معاش ب اتباع خطوات نوضحها فيما يلي:

إنشاء حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم اختيار قطاع التنمية الاجتماعية

وبعد ذلك الدخول على خدمة معاش الضمان الاجتماعي

الذي يتطلب الضغط على أيقونة مستخدم جديد.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة، حتي يتم الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد.

كتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال الخاص والمسجل باسم العميل.

قم بكتابة رمز التأكيد.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة لرقم الجوال المسجل، تحتوي على رمز التأكيد، قم بكابتة ثم اضغط على أيقونة تأكيد.

سيطلب الموقع بيانات شخصية خاصة، كالعنوان، الدخل، الوظيفة، الحساب البنكي،ثم قم بالموافقة والضغط على حفظ.

ومن خلال الخطوات السابقة يمكن التقديم على معاش الضمان الاجتماعي.

شروط التقديم في معاش الضمان الاجتماعي 1443

وقد اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط التسجيل في الضمان حتي يتمكن المستفيد من الحصول على معاش يصرف شهريا لمن توافرت فيه الشروط، وهي: