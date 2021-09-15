تمويل يبدأ من 5000 وحتى 200 ألف ريال 0% هامش ربح وبدون رسوم إدارية

توفر لك مؤسسة النقد السعودي عدة بنوك وشركات مرخصة بمزاولة مهنة التمويل للأفراد، وتقوم تلك البنوك والشركات بتقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية لراحة العملاء، وتقدم البنوك عادة التمويل باختيار العميل إذا كان يريد بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، وهذا لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة للأفراد، وكل ما يحتاجون إليه من مميزات للتمويل، وهناك تمويل شخصي تورق، تمويل تأجيري للسيارات، تمويل بالمرابحة، وتمويل للمتقاعدين، والتمويل التعليمي للعودة إلى المدارس، فيمكنك أن تقوم باختيارك للتمويل الذي تحتاج إليه حتى تحصل على أفضل الخطط والبرامج المناسبة لك.

يقوم بنك الرياض بتقديم عرض العودة إلى المدارس بتقديم تمويل بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية، وهذا التمويل للعملاء الذي يوشكون إلى دخول المدارس لأطفالهم وأبنائهم، ويبحثون عن قرض مبلغ مالي بأقل قسط شهري وع طول فترة سداد، ليتمكن الطلاب من الحصول على التعليم المناسب لهم وبدفع المصاريف الدراسية بدون قلق أو خوف من التأخر في التعليم، فهو للتعليم داخل المملكة للمدارس والجامعات الأهلية، كما أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات مع الجهات المختصة.

التمويل متاح للعملاء الجدد أو التمويل الإضافي الشخصي.

للسعوديين لا يقل العمر عن 18 عاما، ولغير السعوديين فلا يقل العمر عن 22 عاما.

الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال شرط كي تقوم بطلب التمويل التعليمي.

التمويل متاح للعملاء بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي والعملاء بالتقاعد.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين داخل المملكة.

يتم التقديم على طلب التمويل التعليمي والذي يتميز بأنه يبدأ المبلغ التمويلي من 5000 ريال وحتى 200 ألف ريال، وأنه يوجد برنامج تكافلي في حالة العجز الطبي أو الوفاة، وهذا وفق الاتفاقية المعلن عنها من قبل البنك، ويتم إعفاء الورثة من دفع باقي المستحقات من الأقساط المتبقية، ويتم الموافقة على التمويل بإجراءات بسيطة ومرنة وبموافقة سريعة، ويمكنك إرسال استفسار على الموقع الإلكتروني لبنك الرياض وكتابة رقم الهوية الوطنية وإرسال استفسارك بخصوص التمويل، وسيتم الرد عليك في أقرب وقت، ويمكنك أيضاً الاتصال على الرقم 8001242020 للتواصل مع خدمة العملاء سريعاً.

هناك عرض التقسيط 0% وهذا متوفر من خلال بنك الرياض للتعليم، وهذا بمدة خطط للسداد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو أثنى عشر شهراً، ويجب على العميل دفع رسوم دخول الجامعة بالبطاقة الائتمانية، وكما يجب على العميل الاتصال بالبنك لتحويل عملية الشراء إلى نظام التقسيط بسعر الكاش، والحد الأدنى لنظام التقسيط هو 1000 ريال، كما يوجد رسوم اشتراك لخدمة التقسيط وهو 50 ريال.