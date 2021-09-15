فيديو.. وزير الدفاع المصري يشهد أنشطة بمناورات النجم الساطع

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية، والتي تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول المشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2021".

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية، والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد.

وقام الفريق أول محمد زكي بتكريم عدد من المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها.

كما شاهد زكي بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في "النجم الساطع 2021" من القواعد الجوية المختلفة، لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوي.

وأظهرت الطائرات المشاركة الكفاءة القتالية العالية، إلى جانب التنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة متناهية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية، للقوات المشاركة بالتدريب، كما أشاد بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس التي يتمتع بها عناصر القوات الجوية لكافة الدول المشاركة بالتدريب.