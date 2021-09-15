ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة إلى بريطانيا لبحث القضايا المشتركة

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، يوم الخميس، زيارة رسمية إلى بريطانيا.

وسيبحث الشيخ محمد بن زايد مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا.

كما سيتطرق ولي عهد أبوظبي وجونسون إلى عدد من القضايا و المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد اختتم في وقت سابق الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب ماكرون والشيخ محمد بن زايد عن رغبتهما المشتركة في تعميق وتوسيع الشراكة بين بلديهما، وتعزيز البعد المتعدد الأطراف وزيادة التبادلات بين شعبيهما.

وأكدا عزمهما القوي على التغلب على التحديات الإقليمية، مشيرين إلى أنهما عازمان على محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز تعاونهما في مجالي الأمن والدفاع.