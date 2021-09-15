البيت الأبيض يطور نظاما جديدا للسفر الدولى

جدة - نرمين السيد - ففى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، قال منسق فريق العمل المعنى بالتعامل مع "كوفيد-19" فى البيت الأبيض جيفرى زينتس: إن الولايات المتحدة تطور نظاما جديدا للسفر الدولى سيشمل إجراءات قوية للحد من انتشار الجائحة من بينها تعقب المخالطين.

وبحسب "سبوتنيك"، أضاف أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم التخفيف الفورى لأى قيود تتعلق بالسفر بسبب حالات الإصابة بالسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض".

وتابع: "ننظر فى المتطلبات المتعلقة بتطعيم الأجانب القادمين للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تريد رفع قيود السفر بأسرع ما يمكن"، مضيفا أنها تعمل حاليا على الاستعداد لوضع نظام جديد للسفر الدولى أكثر أمنا وقوة واستدامة ليحل محل القيود الراهنة".

وطبقت السلطات الأمريكية قيود سفر استثنائية للمرة الأولى فى يناير 2020 على القادمين من الصين لمواجهة انتشار "كوفيد-19" فى بداية الجائحة ثم أضافت منذ ذلك الحين العديد من الدول أحدثها الهند فى مايو.