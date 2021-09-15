البرلمان العربى: استهداف ميليشيا الحوثى الانقلابية لمطار أبها جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - أكد البرلمان العربى، أن العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية اليوم بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثى الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديد للأمن والسلم الدوليين.





وأعرب البرلمان العربى فى بيان له، عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابى الجبان، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بموقفٍ حازمٍ وفورى ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولى وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية فى المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثى الانقلابية.

وأكد البرلمان العربى وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات للتصدى لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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