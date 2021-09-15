وزيرة خارجية السودان تؤكد رغبة بلادها فى تطوير العلاقات مع المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى، عن رغبة بلادها فى تطوير العلاقات مع المملكة المتحدة، مشيرة إلى المرحلة الجديدة والمهمة التى يمر بها السودان من تاريخه عقب ثورة ديسمبر التى أزالت النظام البائد، والذى كان سببا فى تدهور العلاقات بين البلدين.





واستقبلت المهدى، اليوم الاربعاء، السفير سايمون ماسترد مدير إدارة شرق ووسط إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وأكدت المهدى على الدور الإقليمى الذى يلعبه السودان، من خلال رئاسته لمنظمة "إيجاد"، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، لافتة إلى أن السودان يسعى إلى بناء علاقات جيدة مع جميع دول الجوار والتنسيق المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية عبر آليات التفاوض. من جانبه، أعرب المسؤول البريطانى عن استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطى فى السودان، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب عبر حوار استراتيجى بناء يرتقى بالعلاقات الثنائية إلى درجة الشراكة.

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