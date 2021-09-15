فوز حاكم ولاية كاليفورنيا الحالى غافين نيوزوم فى الانتخابات المبكرة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت النتائج فشل حملة سحب الثقة من نيوزوم، والتى أطلقها محتجون على إدارة أزمة "كورونا" والوضع الاقتصادى الراهن فى ولاية كاليفورنيا.

وقال نيوزوم تعليقًا على فوزه : "أشعر بأهمية إدراك هذه اللحظة والتصالح معها وفهم ما يحدث فى الولاية، وبقية أنحاء الولايات المتحدة، كما أشعر بالتواضع والامتنان والعزم على اتباع خطى قدوتى السياسى روبرت كينيدى للقيام بخطوات حسنة تجاه الجميع"، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وواجه "نيوزوم"، حملة شرسة نظمها معارضون جمهوريون، مستغلين الإجراءات الصارمة التى فرضها الحاكم بعد انتشار جائحة "كورونا" والتشديدات الاقتصادية على العديد من القطاعات التجارية والخدمية.

ونجحت الحملة ضد نيوزوم، فى جمع التوقيعات اللازمة لفرض الانتخابات المبكرة لمحاولة سحب الثقة منه، ولكن بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات تبين أن حوالى ثلثى الناخبين صوتوا بـ"لا" فى الاستفتاء تعبيرا عن رفضهم لسحب الثقة.

وتعتبر هذه المبادرة لعزل الحاكم، والتى كلفت الولاية نحو 280 مليون دولار، واحدة من 55 محاولة لإقالة حاكم فى تاريخ الولاية.