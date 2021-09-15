واشنطن تشترط تلقى المهاجرين لقاحات كورونا قبل الحصول على الإقامة الدائمة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عن بيان لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جاء فيه "اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، ستكون هناك حاجة لإثبات التطعيم كجزء من نموذج الفحص الطبى العام الذى يتطلب من المقيمين المحتملين إثبات خلوهم من أى أعراض تجعلهم مرفوضين لأسباب تتعلق بالصحة".
وتطلب الولايات المتحدة بالفعل من الباحثين عن الإقامة الحصول على عدد من التطعيمات الأخرى، بما فى ذلك لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدرى الماء.
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