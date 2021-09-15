مواصفات الجيل الجديد من سلسلة iPhone

أعلنت شركة أبل في الخارج بشكل رسمي مساء يوم أمس عن الجيل الجديد من سلسلة الهواتف الأكثر شهرة وإنتشار حول العالم، حيث قامت الشركة بإطلاق سلسلة هواتف iPhone 13 الجديدة، والتي كان ينتظرها العالم بشده، كما إنتشرت تسريبات لها منذ وقت طويل كالعادة، حيث أن تلك الهواتف تعد هي الهواتف الأهم حول العالم والتي تحظى على أكبر قدر من الإهتمام من الجميع حول العالم.

يأتي الجهاز بأبعاد 131.5×64.2×7.65 مم مع وزن 141 جرام.

كما أن خامات الهاتف الخارجية من الزُجاج مع إطار من الألومنيوم.

أيضا من مميزات الهاتف أنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، ولعمق 6 متر تحت سطح الماء ولمدة 30 دقيقة.

كما يدعم الجهاز تركيب شريحة إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، وبحجم 5.4 بوصة، كما أن دقة الشاشة 1080×2340 بيكسل وجودتها FHD+، كما يأتي الهاتف مع كثافة بيكسلات 476 بيكسل لكل بوصة، وابعاد عرض 19.5:9، وتدعم الشاشة خاصية الـHDR وتدعم الـDolby Vision.

الجهاز يأتي بطبقة حماية من السيراميك على الشاشة.

أيضا معالج الجهاز من نوع ابل A15 Bionic سُداسي النواة بمعمارية تصنيع 5 نانو ميتر ومعالج رسومي رُباعي النواة.

مساحة تخزين الجهاز 128 جيجا أو 256 جيجا أو 512 جيجا مع 6 جيجا رام.

نظام تشغيل الهاتف من نوع iOS 15 وهو نظام التشغيل الأحدث من ابل.

مواصفات هاتف iPhone 13 Mini:مواصفات هاتف iPhone 13:

الفرق الوحيد الذي يتميز به ايفون 13 عن ايفون 13 ميني والذي ذكرنا لكم مواصفاته في الأعلى فإن الفرق الوحيد هو:

يأتي وزن الجهاز 174 جرام وأبعاد 146.7×71.5×7.65 مم، ونفس الشاشة بحجم 6.1 بوصة، وبمعدل كثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة.

ملحوظة/

سيتم البدأ في الحجز المُسبق على الهواتف في جميع الأسواق من يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر، كما ستبدأ المبيعات في يوم 24 سبتمبر القادم، وأيضا تبدأ الأسعار لـهاتف iPhone 13 من 800 دولار، أو ما يقرب من حوالي 12500 جنية مصري لأقل نسخة، ويبدأ سعر هاتف iPhone 13 Mini من 700 دولار أو ما يُعادل 11 ألف جنية مصري لأقل نسخة.

يأتي الجهاز بوزن 204 جرام.

وأبعاد 146.7×71.5×7.65 مم.

أيضاً خامات الهاتف الخارجية زُجاجية بالكامل مع فريم ستانلس ستيل.

يدعم الجهاز حماية IP68 ضد الماء والغبار.

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس، ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

تأتي شاشة الجهاز من نوع Super Retina XDR OLED، وبحجم 6.1 بوصة بدقة 1170×2532 بيكسل، وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 458 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، وبمعدل تحديث 120 هيرتز ودعم للـHDR 10 والـDolby Vision.

شاشة الهاتف عليها طبقة حماية من السيراميك.

معالج الجهاز من نوع ابل A15 Bionic سُداسي النواة يعمل بمعمار 5 نانو ميتر، أيضاً مع معالج رسومي خُماسي النواة.

ويأتي الهاتف مع مساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا أو 512 جيجا أو 1 تيرا مع 8 جيجا رام.

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro: