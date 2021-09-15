تمويلك خلال 3 ساعات بدون ضمانات وبأقل راتب ومعدل نسبة سنوى ثابت حتي نهاية التمويل

تمويلك خلال 3 ساعات بدون ضمانات ، تمويل شخصي سريع وفورى ، وبسيولة نقدية فورية بأقل راتب شهري ، وأسهل الشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية الميسرة، والتي يقدمها بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها مساعدة العميل في تحقيق أهدافه وتطلعاته ، كما يوفر البنك للعميل إمكانية التقديم على طلب المنتج من خلال طرق سهلة وميسرة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط العامة الواجب توافرها للحصول على تمويل بنك ساب بدون ضمانات ولا كفالات لموظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية.

تمويلك خلال 3 ساعات بدون ضمانات من بنك ساب

بنك ساب أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ، والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من المنتجات التمويلية ، للعملاء من كافة الشرائح بالمملكة وجميع الجنسيات المقيمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، ويقدم بنك ساب تمويل شخصي فورى ونقدي بدون ضمانات وبدون كفالات ، حيث يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وأسهل الشروط والمتطلبات ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

قام بنك ساب بالمملكة بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. تمويل بنك ساب بمعدل نسبة سنوى ثابت حتي نهاية مدة التمويل. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على موافقة سريعة من بنك ساب ، علي طلب الحصول على التمويل الشخصي وذلك خلال 3 ساعات فقط ، بشرط توافر جميع الشروط وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب. يوفر بنك ساب للعملاء أقساط سداد شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. يمكن للعميل الاستفادة من تمويل إضافي من بنك ساب ، وذلك بعد سداد 20% من مبلغ التمويل الشخصي الأساسي. يوفر بنك ساب للعملاء برامج لسداد المديونية القائمة لدى جهات أخرى بشروط ميسرة. يتميز تمويل بنك ساب أنه بدون ضمانات ولا كفالات.

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة ، ولا يزيد عن 58 سنة لموظفي القطاع الحكومي ، أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يزيد عمره عن 60 سنة للاستفادة من التمويل.

المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك ساب بدون ضمانات ولا كفالات.

الراتب الشهري الأساسي للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي لاستكمال إجراءات الطلب.

إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يشترط ألا يقل مجموع الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يشترط ألا يقل مجموع الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن شهر ، وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 3 أشهر.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب