شغلت أسعار سلسلة ايفون 13 iPhone، جميع محبي ومستخدميه حول العالم وذلك بعد أن أعلنت شركة آبل في المؤتمر السنوي الأخير والذين أقامته يوم أمس الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 من أجل الاعلان عن سلسلة 13 iPhone، حيث تأتي سلسلة آيفون 13 في نوعين من الهواتف وهما هاتف أيفون برو وهاتف ايفون برو ماكس ولكل من النوعين السعر والأمكانيات الخاصة به، وسوف نتناول في هذه السطور اسعار وبعض إمكانيات هذين الهاتفين.

أسعار ايفون 13 iPhone وإمكانياته:-

وفقاً لما أعلنته شركة آبل في المؤتمر السنوي للإعلان عن أسعار وإمكانيات سلسلة 13 iPhone بنوعيها فقد جاءت كالتالي:-

النوع 128 جيجا 256 جيجا 512 جيجا 1 تيرا بايت أيفون 13 برو 999 دولار 1099 دولار 1299 دولار 1499 دولار أيفون 13 برو ماكس 1099 دولار 1199 دولار 1399 دولار 1599 دولار

تتكون سلسلة هاتف أيفون 13 من هاتفني أيفون 13برو وأيفون 13 برو مكس والهاتفين يتميزان بالمميزات التالية:-

* الألوان والطلاء الخارجي:-

كلا الطرازين تم طرحهما بذات الألوان الأربعة وهي ألوان: أزرق سيبيرا، فضي، ذهبي، رصاصي داكن مع واجهة من نوع Ceramic Shield وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع وهيكل مصنوع من الستانلس ستيل.

* السعة التخزينية لكلا الهاتفين:-

كلا الهاتفين بذات السعة التخزينية وهي 128 جيجا بايت، و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت وأخيرا واحد تيرا بايت.

* الشاشة:-

شاشة هاتف ايفون 13 برو حجمها 6.1 انش، بينما شاشة ايفون برو ماكس فحجمها 6.7 انش

* الوزن:-

يبلغ وزن ايفون 13 برو حوالي 203 جرام، أما هاتف ايفون برو ماكس فيبلغ وزنه نحو 238 جرام.

* تشغيل الفيديو والصوت:-

النوع تشغيل الفيديو تشغيل الفيديو عبر الانترنت تشغيل الصوت ايفون 13 برو لغاية 22 ساعة 20 ساعة 75 ساعة ايفون برو ماكس لغاية 28 ساعة 25 ساعة 95 ساعة

* نظام التشغيل:-

يعد نظام iOS نظام التشغيل المحمول والأكتر توافقا والأكثر أماناً على مستوي العالم وهو مزود بالعديد من المميزات القوية المصممة لحماية الخصوصية.

* المتطلبات البيئية:-

تتمثل المتطلبات البيئية في درجة الحرارة المحيطة بالهاتفين ودرجة الرطوبة النسبية وذلك كما يلي:- درجة الحرارة من صفر إلى 35 م أثناء التشغيل، وعدم التشغيل من -20 إلى 45 م، أما الرطوبة النسية فهي من 5% إلى 95% دون تكثيف.