الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام

دوت الخليج :- أنهى فريق التحقيق الذي شكلته وزارة الصحة للتحقيق بملابسات ومجريات رافقت حادثة وفاة الطفلة لين في مستشفى البشير. وأوصى فريق التحقيق بإحالة الموضوع إلى النائب العام المختص لاتخاذ المقتضى القانوني وحسب الأصول.

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