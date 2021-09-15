مؤسسة النفط: مرفأ الحريقة الليبي سيعود فورا إلى العمل

قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء، إن مرفأ الحريقة النفطي الليبي سيعود فورا إلى العمل بشكل طبيعي، بيد أن مدير الميناء قال إن محتجين ما زالوا هناك وإن ناقلة لم تدخل الميناء بعد.
وتوقفت الصادرات في الحريقة على يد مجموعة تقول إنها تحتج من أجل المطالبة بوظائف وإجراء تغييرات بين قيادات المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال مسؤول كبير في المؤسسة إنه تم إنهاء إغلاق الحريقة وإن الميناء تلقى تعليمات باستئناف العمليات.
وذكر مدير الميناء أنه سيتضح قريبا ما إذا كان من الممكن التصدير أم لا.
وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميا في معظم 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات بشأن الميزانية تهدد بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.
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