ولى عهد أبوظبى يبدأ زيارة إلى بريطانيا لبحث القضايا المشتركة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، سيبحث الشيخ محمد بن زايد مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجى بين دولة الإمارات وبريطانيا.

كما سيتطرق ولى عهد أبوظبى وجونسون إلى عدد من القضايا والمستجدات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكان الشيخ محمد بن زايد، قد اختتم فى وقت سابق الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب ماكرون والشيخ محمد بن زايد عن رغبتهما المشتركة فى تعميق وتوسيع الشراكة بين بلديهما، وتعزيز البعد المتعدد الأطراف وزيادة التبادلات بين شعبيهما.

وأكدا عزمهما القوى على التغلب على التحديات الإقليمية، مشيرين إلى أنهما عازمان على محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز تعاونهما فى مجالى الأمن والدفاع.