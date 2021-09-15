"السجل الذهبي" لصلاح في ركلات الجزاء ينتهي في ليلة الأنفيلد

بعد 4 سنوات من التنفيذ المتقن، انتهى سجل النجم المصري محمد صلاح "الذهبي" في تنفيذ ركلات الجزاء، مساء الأربعاء، أمام أي سي ميلان الإيطالي.
وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريقه ليفربول الإنجليزي، في الشوط الأول، خلال اللقاء الكبير أمام أي سي ميلان بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وسدد صلاح الكرة على يمين الحارس الفرنسي مايك مايغنان، لكن الأخير فطن لها وصد التسديدة القوية بكلتا يديه، لترتد للمدافع أندي روبرتسون الذي سددها برأسه ليبعدها الحارس مرة أخرى، في تصد بطولي.
وأضاع صلاح أول ركلة جزاء منذ أكتوبر 2017، عندما أضاع ركلة جزاء لليفربول أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنذ تسديدة هادرسفيلد، قبل 4 أعوام، سجل صلاح 17 ركلة جزاء ناجحة لليفربول، بعضها كان حاسما، مثل تسديدته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.
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