الأهلي المصري يكشف "عملة" تاريخية بمناسبة الإنجاز الكبير

تابع جمهور النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، احتفالية الفريق الأحمر بحصد لقب "أبطال أفريقيا" العاشر في تاريخه، أكثر من أي ناد آخر بالقارة السمراء.

وأقيمت احتفالية الأهلي في ملعبه الشهير "مختار التتش"، وشهدت الإعلان عن تدشين النجمة العاشرة على شعار الفريق، وحضور عدد من الشخصيات العامة على رأسها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس النادي السابق، الكابتن حسن حمدي.

"احتفالية العاشرة" شهدت عددا من الفقرات المتنوعة، كان أبرزها إهداء نجوم الفريق الأحمر وجهازه الفني عملة تحمل اسم النادي الأهلي، وهي عملة معتمدة من البنك المركزي وفقا لما أوضحه مقدم الحفل.

وتعد هذه المرة الثانية التي يطلق الأهلي عملة معدنية تحمل اسمه، بعد إطلاق عملة تحمل اسم الفريق عام 2007، احتفالا بمرور مائة عام على تأسيس النادي الأحمر.

ويكشف مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي، الدكتور سعد شلبي كواليس إطلاق "عملة الأهلي" احتفالا بتدشين النجمة العاشرة على شعاره.

يقول شلبي لموقع دوت الخليج: "إدارة النادي الأهلي قررت سك عملة توثق إنجاز العاشرة تيمنًا بما قام به مجلس حسن حمدي عام 2007، عندما طلب سك عملة تذكارية تحمل اسم الأهلي احتفالا بمئوية النادي".

ويضيف شلبي: "تم سك عملتين الأولى فئة الجنيه والثانية فئة الخمسة جنيهات مصنوعة من الذهب والفضة، وهي عملات تذكارية لا يتم التعامل بها في عمليات البيع والشراء بالأسواق".

كما زف شلبي خبرا سارا لجمهور الفريق الأحمر قائلا: "سيتم إتاحة بعض من هذه العملات التذكارية عبر المتاجر الرسمية للنادي، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا".

ويختم مستشار التسويق بالنادي الأهلي حديثه مع دوت الخليج: "نتمنى أن تكون الاحتفالية قد نالت رضا وإعجاب جمهور القلعة الحمراء، وتناسب الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي الأهلي.. النادي الأفضل في إفريقيا".