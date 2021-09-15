الرئيس الإيطالى : الاتحاد الأوروبى يمر بنقطة تحول مهمة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبى يمر بنقطة تحول مهمة للغاية، وأن المرحلة الجديدة تحتاج إلى الكثير من الأسس المتينة للتوصل إلى حلول للقضايا المفتوحة.





وأوضح الرئيس الإيطالى، فى كلمة القاها خلال الدورة الـ16 لاجتماع مجموعة (آرايولوس)، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تدهورًا متسارعًا للوضع فى أفغانستان، بالإضافة إلى العديد من الأزمات التى تبدأ من سوريا فى شرق البحر المتوسط، والمسألة الأوكرانية التى لم تحل، إلى الوضع المقلق فى بيلاروسيا. وأشار إلى أن كل هذا يضع الاتحاد الأوروبى أمام خيارات تتعلق بالبعدين الداخلى والخارجى على حد سواء، وشدد على أن الاستقلال الاستراتيجى للاتحاد الأوروبى هو المسار الحقيقى لتحقيق الرؤية المستقبلية. يشار إلى أن مجموعة آرايولوس تضم رؤساء دول إيطاليا وبلغاريا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وكرواتيا ولاتفيا والمجر ومالطا والنمسا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا.

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