مستشار الأمن القومي الباكستاني يؤكد عجز بلاده عن استيعاب مزيد من اللاجئين...

أعلن مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف أن بلاده لا تستطيع استضافة المزيد من اللاجئين الأفغان لعدة أسباب، بينها الضوابط المالية.
وقال يوسف في مؤتمر صحفي عقده في إسلام آباد إن "باكستان ليست في وضع يسمح لها الآن بقبول المزيد من اللاجئين".
وأشار إلى أن بلاده تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني فروا من الحرب والعنف في بلادهم على مدى العقود الماضية.
وتابع أن "باكستان ستحاول القيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الأفغان، لكن يجب أن تتكثف الجهود الدولية لمنع حدوث أزمة إنسانية".
وطالب المجتمع الدولي بعدم تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن أفغانستان.
وحذر من أن تنظيم "داعش" الإرهابي ومسلحين آخرين، وبينهم حركة "طالبان" باكستان، يمكن أن يستغلوا مثل هذا الوضع.
وأردف قوله: "لست بحاجة إلى التفكير كثيرا لمعرفة ما سيحدث.. سيكون هناك فراغ أمني.. أنتم تعلمون أن "داعش" موجود هناك، وطالبان باكستان موجودة هناك، وتنظيم "القاعدة" أيضا"، مضيفا أن "هذه الجماعات أعداء لدودين لكل من باكستان والغرب".
وتابع: "إذا تزعزع استقرار أفغانستان، فإن الآثار غير المباشرة ستصل إلى باكستان".
كما طالب المجتمع الدولي بالتعامل بشكل بناء مع طالبان من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
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