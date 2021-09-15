نتائج الحرس الوطني 1443 مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين

إعلان نتائج الحرس الوطني 1443 للمتقدمين على الوظائف الشاغرة ببند التشغيل والصيانة، وأعلنت الوزارة أسماء المرشحين والمرشحات من قامو بتسجيل الطلبات وانطبق عليهم شروط وقواعد الفرز المبدئي، ويمكنهم الاستعلام عن مواعيد المقابلة الشخصية التي من المقرر أن يتم إقامتها وعقدها في مركز أحد الثقافي الترفيهي، المتواجد في مدينة الملك عبد العزيز السكنية، على حسب الموعد والتاريخ، مصطحبين معهم ما هو مطلوب من أوراق وشهادات ومستندات تثبت صحة البيانات الخاصة بهم.

استعلام نتائج الحرس الوطني 1443

موعد البدء في عقد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف وزارة الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة، ستجرى اعتباراً من يوم الأحد ، التي يتوافق تاريخها 12 صفر 1443، على حسب ما ورد في بيان نتائج قبول الحرس الوطني 1443، والتي تم نشر تفاصيلها في بيان، سنوضح لكم التعليمات التي جاءت به.

طريقة استعلام نتائج الحرس الوطني 1443 ستكون من كشف الأسماء للمرشحين والمرشحات بصفة مبدئية على شعل الوظائف المتاحة، وقد تم تحديد جملة من التعليمات التي يجب على المرشحين مراعاتها عند الحضور

تعليمات المقابلة الشخصية الحرس الوطني

أكدت وزارة الحرس الوطني على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتدابير الصحية، ويجب على المرشحين والمرشحات اتباع التعليمات وتنفيذها، حتى يتم حد انتشار وانتقال فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الالتزام بالشروط التالي:

إحضار أصل ونسخة من السجل الأكاديمي.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، ونسخة من صورة البطاقة.

ثلاث صور شخصية .

الالتزام التام بمواعيد عقد المقابلة الشخصية، على حسب التوقيت المحدد، ومن لم يخضر في الموعد والتاريخ يبعد هذا عدول على الترشيح من المرشح.

تقديم أصل وثيقة أو شهادة التخرج، ونسخة منها.

يكون موضح في شهادة التخرج التقدير العام والنسبة المئوية، وكذلك المعدل التراكمي

مشهد من الخبرات العملية

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بيان اشتراك.

موعد الحصور للمقابلة الشخصية هو الساعة 8:30 صباحاً في مقر اللجنة

إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

للحاصلين على للشهادة من الخارج إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

في حال اختلاف البيانات سيتم استبعاد المتقدم أو المترشح.

أسماء المرشحين وزارة الحرس الوطني

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة الحرس الوطني من خلال بوابة التوظيف الخاصة بها، ويجب اتباع كل التعليمات التي تم إدراجها، نحو موعد إجراء المقابلة الشخصية.