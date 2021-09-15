"إم إن إم" لا يعمل.. بروج يبطل مفعول مثلث الرعب الباريسي

عجز ليونيل ميسي عن ترك بصمة مبهرة مع باريس سان جرمان، الذي افتقر هجومه القوي للإلهام خلال تعادل محبط 1-1 مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وفي أول مشاركة أساسية له مع الفريق الفرنسي، لم يقدم المهاجم الأرجنتيني مستواه المعهود.
ورغم أن كيليان مبابي صنع الهدف الأول لأندر هيريرا في الشوط الأول قبل استبداله للإصابة بين الشوطين، فإن مثلث الرعب المكون من ميسي ومبابي ونيمار خيب الآمال.
وبدا بروج، الذي تعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر هانز فاناكن، أكثر شراسة، وأتيحت له أخطر الفرص أمام سان جرمان الذي افتقد التركيز في الدفاع.
وفي المجموعة الأولى ذاتها، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا بنتيجة 6-3 على لايبزيج الألماني، ليتصدر الترتيب من المرحلة الأولى.
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