ليفربول ينتفض أمام ميلان.. وصلاح يصحح خطيئته

سجل جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي هدفا نادرا في دوري أبطال أوروبا، ليمنح فريقه الفوز 3-2 على ضيفه ميلان الإيطالي، في مباراة مثيرة بافتتاح جولات المجموعة الثانية، الأربعاء.
وسدد هندرسون في الشباك في الدقيقة 69، ليحسم المواجهة الشرسة بعد أن هدد ليفربول بالتفوق مبكرا حين سجل فيكايو توموري بالخطأ في مرماه.
وانتفض ميلان بعدما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء، ليسجل هدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الأول عبر أنتي ريبيتش وإبراهيم دياز، وسط صمت جماهير ليفربول.
وألغي هدف لميلان في بداية الشوط الثاني، بينما صحح صلاح خطيئته بعد الركلة الضائعة، بإدراك التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 49.
وكانت النتيجة مثار شك، حتى سجل هندرسون هدف الفوز في ليلة لن تنسى في ملعب "أنفيلد"، وهو هدفه الثاني في المسابقة والأول خلال 7 سنوات.
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