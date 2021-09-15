بهدف رودريغو.. ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا من ملعب إنتر

سجل البديل رودريغو هدفا في الدقيقة 89، ليقود ريال مدريد الإسباني للفوز خارج أرضه 1-صفر على إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في بداية مشوارهما بدوري أبطال أوروبا.
وعاقب ريال مدريد مضيفه على إهدار فرص سهلة في وقت مبكر بالمباراة، كانت كفيلة بتحقيق فوز مريح.
واستقبل المهاجم البرازيلي تمريرة من البديل الآخر إدواردو كامافينغا، ليضع الكرة في الشباك في الرمق الأخير، مانحا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الانتصار على منافسه الأبرز في المجموعة الرابعة.
وكانت النهاية مؤلمة لإنتر الذي سيطر في فترات طويلة، لكنه ضل الطريق إلى شباك الحارس تيبو كورتوا الذي تصدى للعديد من التسديدات.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف شريف تيرابسول المولدوفي، الذي صعق شاختار دونيتسك الأوكراني 2-صفر في مشاركته الأولى بالمسابقة، وسيزور العاصمة الإسبانية في الجولة المقبلة، بينما سيسعى إنتر وشاختار لافتتاح رصيد النقاط في أوكرانيا.
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