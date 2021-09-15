اقتراحات جديدة من الكونغو لتضييق الخلاف حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير خارجية الكونغو كريستوف لتوندولا، اليوم الأربعاء، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى، فى العاصمة الخرطوم، لبحث اقتراحات جديدة لتضييق نقاط الخلاف حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك فى إطار ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، ومواصلة لجهود مكتب الرؤساء بالاتحاد الإفريقى فى مفاوضات سد النهضة.





وقال السيد كريستوف لتوندولا، إن الرئيس تشسكيدى رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية، عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، تحقيقاً لشعار الإتحاد الإفريقى حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، وأوضح أن جولته فى الدول الثلاث فى إطار التشاور وتلمس المواقف مواصلة للمفاوضات التى عقدت في أبريل الماضى في كينشاسا. وقد سلمها الوزير الكونغولى وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الإفريقى تتضمن تلخيصا للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث والنقاط التى ما تزال خلافية أسوة بإثيوبيا ومصر وذلك بغرض دراستها والرد عليها بأرائهم ومواقفهم حتى يقوم الخبراء بدراستها والعمل على محاولة تقريب المواقف وصولا لإتفاق يرضى جميع الأطراف.

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