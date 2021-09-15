بايدن يؤكد ثقته الكاملة فى رئيس أركان الجيش الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن لديه "ثقة كبيرة" فى الجنرال مارك ميلى ليظل على رأس هيئة الأركان المشتركة، وذلك بعد أن كشف كتاب جديد عن إجراءات غير عادية اتخذها ميلى فى نهاية ولاية دونالد ترامب، تحسبًا لاحتمال إصدار الرئيس السابق أمرًا بشن ضربة عسكرية.





وأعاد "بايدن" التأكيد على ثقته بأكبر ضابط عسكرى فى البلاد، خلال اجتماع مع رؤوساء الشركات بشأن أوامر الإلزام بالتطعيم، فى تصريحات جاءت وسط دعوات من بعض أعضاء الكونجرس لميلى بالاستقالة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، فى مؤتمر صحفى، إن بايدن عمل مع الجنرال ميلى منذ توليه رئاسة البلاد ويعرفه جيدًا، مضيفة "الرئيس لديه ثقة كاملة فى قيادته، ووطنيته وإخلاصه لدستورنا".

وبشأن تصرفات ميلى، التى جرى الحديث عنها، استشهدت ساكى، بسلوك ترامب غير المنتظم فى نهاية فترة ولايته، وإثارته أحداث الكابيتول، وآراء مسؤولين سابقين فى إدارته ممن شككوا "فى اتزانه وسلوكه ومدى ملاءمته للإشراف على الأمن القومى للولايات المتحدة".

وتعرض ميلى لانتقادات وواجه دعوات من بعض الجمهوريين للاستقالة بعد أن كشف كتاب جديد تفاصيل مكالمتين أجراهما مع نظيره الصينى خلال الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب.

وفى كتابهما الذى حمل اسم Peril "الخطر"، أفاد الصحفيان فى "واشنطن بوست"، بوب وودوارد وروبرت كوستا، بأن ميلى سعى إلى طمأنة الصينيين بأن الولايات المتحدة لن تشن ضربة عسكرية ضد الصين، وأخبر نظيره لاحقًا أنه سيحذره فى حال كانت هناك ضربة وشيكة.

كما أفاد المؤلفان أن ميلى عقد اجتماعًا مع كبار الضباط لمراجعة إجراءات إطلاق الأسلحة النووية، وأصر على إشراكه فى الموافقة على ضربة كهذه.

ولم ينفِ متحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تلك التقارير فى بيان صدر عنه اليوم، بل قال إن ميلى تصرف ضمن نطاق مسؤولياته.