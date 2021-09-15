العراق: ضبط 6 عبوات ناسفة فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية فى تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من مقر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مدعومة بالجهد الهندسى وقوات الطائرات المسيرة، عملية تفتيش منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرشاد جنوب غرب كركوك تم خلالها العثور على 6 عبوات ناسفة نوع بلازما حديدية ومسطرة تفجير، وتم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسى".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بمواد قانونية مختلفة، مبينة أن تلك الممارسات متواصلة فى عموم مناطق المحافظة لتعزيز إجراءات الأمن والحفاظ على الاستقرار".
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