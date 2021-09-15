الولايات المتحدة.. كورونا يقتل 1 بين كل 500 أمريكي 

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 1 بين كل 500 أمريكي، توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الجاري.
وحسب البيانات، سجلت 139897 إصابة يومية جديدة بكورونا خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة 6.6% عن الأسبوع الماضي، و1262 حالة وفاة يومية خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد 682570 حالة حتى اليوم الأربعاء، وإجمالي الإصابات 42306147.
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