روسيا: تفوقنا على الغرب في الأسلحة فرط الصوتية وسنحافظ على تفوقنا 

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا تفوقت على الدول الغربية في مجال الأسلحة فرط الصوتية، وستسعى للحفاظ على هذا التفوق.

وقال بوريسوف خلال متندى تيومين للنفط والغاز اليوم: "خلال سنوات طويلة كنا نسعى لتحقيق التوازن أو اللحاق بنماذج الأسلحة الحديثة للدول الغربية، ولأول مرة حققنا التقدم في مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية والأسلحة المعتمدة على المبادئ الفيزيائية الجديدة التي تستخدم فيها أنواع جديدة من المحركات، وهي محركات نووية مصغرة قليلة الطاقة".

وتابع: "الآن حققنا تفوقا ملموسا في هذا المجال على الدول الغربية الرائدة، وسنسعى للحفاظ على هذا التفوق".

وأشار بوريسوف إلى أن أحدث أنظمة السلاح الروسية تتوافق بشكل تام مع المعايير العالمية والتوجهات الأخيرة في تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها الأسلحة عالية الدقة والمسيّرات والروبوتات.