أسماء المرشحين للمقابلة بالحرس الوطني على وظائف التشغيل والصيانة عبر sang.gov.sa

أسماء المرشحين للمقابلة بالحرس الوطني، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة، بعد أن تم الإعلان منذ قليل عن أسماء المرشحين والمرشحات، لإجراء المقابلة الشخصية على وظائف الحرس الوطني، والتي كانت قد تم الإعلان عنها في وقت سابق وهي وظائف على بند التشغيل والصيانة، وقد تمت المفاضلة بين المتقدمين على الوظائف المطلوبة بعناية شديدة، ووفقاً للشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل العناصر.

وجاء اليوم ليتم الإعلان عن الأسماء المرشحة، كما شددت الوزارة على المتقدمين على ضرورة الحضور في المواعيد المحددة لإجراء المقابلة، وفيما يلي سنترك بين أيديكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين، وما هي المستندات المطلوبة وموعد الحضور أمام اللجنة لإجراء المقابلة.

أسماء المرشحين للمقابلة بالحرس الوطني

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية على وظائف بند التشغيل والصيانة، وشددت على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور أمام اللجنة لإجراء المقابلة، مع ضرورة إحضار كافة المستندات المطلوبة للإطلاع عليها، ولمطابقتها مع ما تم إرفاقه في طلب التسجيل الإلكتروني، وفي حالة مخالفة ما تم تقديمه للمستندات الأصلية يتم استبعاد المرشح من استكمال إجراءات المقابلة.

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية

يتم الاستعلام عن أسماء المرشحين بطريقة إلكترونية، وذلك بالدخول على رابط وزارة الحرس الوطني الرسمي sang.gov.sa، وقد أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر موعد المقابلة والمستندات المطلوب إحضارها أمام اللجنة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

المستندات المطلوبة

1:- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2:- ضرورة إحضار 3 صور شخصية.

3:- إحضار وثيقة التخرج الأصلية وصورة منها.

4:- إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي.

5:- الالتزام التام بالموعد المحدد لإجراء المقابلة وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد تنازل وعدول عن طلب التوظيف.

6:- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة ومفاتيح احتساب المعدل.

7:- إحضار السجل الأكاديمي وصورة منه.

8:- الحضور أمام اللجنة التي سوف تجري المقابلة في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحاً.

9:- الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية.

10:- إذا تبين اختلاف البيانات سيتم استبعاد المرشح.

وموعد ومكان المقابلة

سيتم إجراء المقابلة يوم الأحد القادم الموافق 12\02\2012هـ، وسوف تتم المقابلة في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان.